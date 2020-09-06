國民黨第20屆第4次全國黨代表大會，上午以「護台灣、保民主、拚未來」作為3大主訴求在國父紀念館召開，馬英九等歷任主席、前立法院長王金平、侯友宜及盧秀燕等部分縣市長出席，一起進行「世代傳承．轉動台灣」儀式。不過今早開始報到，因館方堅持9時才能進場，一度引發前苗栗縣長劉政鴻抗議，還有人高喊「沒執政就要這樣被欺負嗎？」

國民黨黨代表在全代會入口處排隊，向工作人員抱怨遲無法進場。(黃福其攝)

全代會從8點半到9點20分報告，各縣市黨代表及媒體抵達後，館方堅持9點才開放，黨中央工作人員一再協調未果，直到9時才開放。由於過去租用國父紀念館開全代會，並不曾如此管控到正式會議前才能進入，大排長龍的黨代表忍不住抱怨，黨中央工作人員只能一再致歉，劉政鴻與少數黨代表破口大罵，還有人說「沒執政就要這樣被欺負」。

江啟臣率中常委向國父銅像獻花。(黃福其攝)

今天的全國黨代會設計，展現「傳承」、「團結」氣勢，歷任黨主席除了連戰「告假」，包括馬英九、吳伯雄、朱立倫、洪秀柱及吳敦義都到場，分批向國父鞠躬獻花；前立法院長王金平、前考試院長許水德及新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕、雲林縣長張麗善等縣市長都出席開幕。

開幕儀式中，在江啟臣致詞後，歷任黨主席上台，逐一把象徵責任及使命的齒輪貼在台灣的背板上，意寓「世代傳承．轉動台灣」，再由22縣市黨部主委上台與前、現任主席們擊掌，意寓「世代傳承．台灣轉動」，隨即由22縣市黨部主委上台擊掌，分持「拼」手舉板，象徵拚未來。

在開幕儀式後，侯友宜、馬英九及吳敦義等人即先行離去。

(中時 )