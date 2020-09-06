「打狗亂歌團」主唱嚴詠能猝逝，蔡英文總統今天表示遺憾，她說，這些年來，嚴詠能和打狗亂歌團透過「音樂行腳」走唱各地，用行動傳承了台語文化的美好。「多謝，真勞力。你心心念念要轉來去的故鄉，我們會繼續來打拚」。

蔡英文在臉書貼上今年民進黨全代會打狗亂歌團表演的照片表示，很遺憾得知「打狗亂歌團」主唱嚴詠能過世的消息。一個多月前，她在民進黨全代會上才看到詠能的表演。

她說，這些年來，她跟嚴詠能經常出席同一個場合，「他對土地的愛、對音樂的熱情，總是讓人非常感動。他的付出，也一直是陪伴我們追求理想的力量」。

2015年她競選總統時，嚴詠能為她寫了一首歌，歌名叫「轉來key」，歌裡唱出了對土地深深眷戀的情懷。這些年來，嚴詠能和打狗亂歌團透過「音樂行腳」走唱各地，寫下許多關於在地生活的創作，也用行動傳承了台語文化的美好。「詠能，多謝，真勞力。你心心念念要轉來去的故鄉，我們會繼續來打拚。」

(中時 )