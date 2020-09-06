政壇震撼彈！國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹表示，經她詢問，同黨立委蔣萬安肯定表示，他會參選2022台北市長選舉。蔣萬安若確定參選，無疑是為國民黨在2022的縣市長選戰注入最強的強心針。
據《聯合報》報導，黃呂錦茹表示，國民黨基層對蔣萬安期許很高，也希望其能投入台北市長選戰，因此她才親自向蔣萬安徵詢，希望蔣萬安可以給個明確態度，這樣基層才能動起來幫忙，蔣也給出肯定答案，表態會參選2022台北市長選舉。
蔣萬安為布局2022選戰，近日已跨出中山松山選區，在士林北投區設立服務處，更將於9月與北市議員、企業家餐敘，似在暖身備戰北市長，國民黨內上下都感到振奮，看好蔣有機會自黨內提名勝出。
不過，面對是否要參選議題，蔣萬安對外界依舊是不鬆口態度，今出席國民黨全代會受訪時表示，蔣直言，現階段還是以立委為重心，要在立法院捍衛人民的權益。
(中時新聞網)
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