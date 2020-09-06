民主監督聯盟抗議美豬牛進口。（曹婷婷攝）

蔡英文總統今天上午到奇美博物館出席律師節慶祝大會，場外則有抗議團體高舉布條拒美豬牛進口，包括民主監督聯盟、前台聯台南市黨部主委陳昌輝輪番陳抗，其中，陳昌輝拉著拖車載小孩嘆「小孩何辜？」疾呼「台人健康零容忍」、「真心不該換絕情」，希望蔡總統懸崖勒馬。

民主監督聯盟人員一早9點不到就率先抵達奇美博物館噴水池前，高舉抗議旗幟，要求蔡英文收回開放美豬美牛進口行政命令，訴求應該召開公聽會，最後再舉辦公投，讓人民決定是否開放美豬牛。民主監督聯盟總召集人黃正忠表示，希望蔡英文總統當全民總統，不要只是當民進黨總統，國安人員出面接下抗議書，一行人這才結束抗議行動。

9點45分，陳昌輝也拖了一輛拖車，載著3名幼童上場，要求蔡英文不應為了換取國際地位而犧牲台灣人民的健康，一意孤行用行政命令開放含有萊克多巴胺的美豬進口，陳昌輝一度想將一顆國產豬的豬心及抗議手牌送給蔡英文，經警方勸說，改由警方收下代為轉交，隨後高唱《真心換絕情》後結束抗議。

陳昌輝說，再好的政策都要經過民意檢驗，既然蔡政府已全面執政，就不要用當年馬政府鴨霸執政模式來欺壓台灣民眾！當年馬政府時代，我們帶領鄉親力抗馬英九的美牛放行政策，民進黨選擇與我們同行；2020年的今日，卻大張旗鼓準備放行美豬，忘了初衷，更背叛長久以來最支持民進黨的南部鄉親，要求政府應將此案先送進國會討論，勿貿然執行上路。

(中時 )