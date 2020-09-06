第12屆「海峽論壇」將於9月20日登場，傳出前立法院長王金平將代表國民黨率團到廈門參加，日前陸委會提醒國人避免觸犯《反滲透法》。王金平今天出席全代會受訪表示，「我們走該走的路」，還沒做最後決定，期盼有機會去。

國民黨原規劃由前立法院長王金平、黨祕書長李乾龍擔任正副團長共10人，參加今年的海峽論壇，並與大陸全國政協主席汪洋會面，黨中央將此行定位為繼2005年連戰訪大陸之後第二次「破冰之旅」，但消息提前走漏，陸委會除提出三項禁止，也提醒國人避免觸犯《反滲透法》，為原本規劃增添變數。

王金平上午赴國父紀念館參加國民黨全代會，在開幕典禮結束後離去，被問到是否參加海峽論壇，有無要和對岸談什麼，王說，「還沒做最後決定，我希望有這個機會去」，還沒有和黨中央做最後商量決定，等待日後大家見面商量後，確定「有」，就會做出最後決定。

至於陸委會示警，王金平認為，「我們走該走的路」；這很單純，一點都不涉及相關法律規定，「大家互相關心、釋出善意，營造兩岸比較和善的氣氛，這點很重要」。他強調，大家都能夠共同為兩岸穩定和平來貢獻，國人也一樣，也要有這樣的想法與做法。

(中時 )