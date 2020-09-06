日前多名有案在身的香港示威者在保釋期間想偷渡潛逃至台灣，結果被大陸警方逮捕。港媒援引消息稱，大陸執法人員懷疑案中有人組織他人偷渡，情節或較預期嚴重，「蛇頭」罪將來有可能被判終身監禁。

星島日報報導，涉違《香港國安法》被捕的「香港故事」成員李宇軒等十二名港青，上月乘快艇圖潛逃台灣被大陸內地海警截獲，至今被扣留於深圳鹽田看守所已兩周，部分被扣押的港青家屬，連日委託不同大陸律師到看守所欲探訪被捕者，但均被拒絕。

上周五，大陸律師盧思位，受一名被關押的港人家屬所託，到鹽田看守所申請與當事人會面，他已帶同委託書，但等了三小時，看守所仍拒絕其申請。

盧思位引述與他接觸的警官稱，他的當事人有可能觸犯組織他人偷越國邊境罪，這比原先預期的偷越國邊境罪嚴重得多，即可能涉及「蛇頭」行為，已不是單純偷渡問題。

「蛇頭」泛指經營及操控非法移民或偷渡活動的人，蛇頭費是他們的主要收入來源。集團式經營的則稱為人蛇集團。

據大陸法律，若普通的偷渡罪，可判一年或以下刑期，但組織他人偷渡，一旦定罪，刑期是二至七年，若案情更為嚴重，例如是偷渡集團首領，或截查時曾作出激烈反抗，這類罪行最高可判處終身監禁。

(旺報 )