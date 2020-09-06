2020年因為新冠肺炎肆虐，世界大亂，也有不少名人接連逝世、離婚和分手，令人大嘆今年真的不好過！不過轉眼間就來到9月了，命理專家艾菲爾在粉絲專頁分享9月從黑轉紅的4個生肖，或許你就是上榜的那一位！

TOP4 生肖豬

屬豬的朋友們應該很有感覺，過去幾個月愛情運不佳，單身者沒遇到良緣、有伴者不斷吵架起衝突，生活都被搞得烏煙瘴氣，不過別擔心，9月之後會得到月老的眷顧，單身者有機會透過朋友的介紹，認識條件優秀、個性體貼細心的對象。

TOP3 生肖龍

屬龍的朋友過去幾個月運勢不順，常常會有被世界遺棄的感覺，但是9月過後運勢轉好，無論是感情或是財運都會有好事發生，而且能得到實質的收入和珍貴的人脈。

TOP2 生肖猴

屬猴的朋友9月開始會覺得金錢流動越來越寬裕，越到年底事業運會越佳，像是薪資或職等都可望扶搖直上，如果想創業、求職或正在工作的朋友，都有機會得到好消息。

TOP1 生肖蛇

第一名就是屬蛇的朋友了！過去幾個月來飽受流言蜚語所苦，特別是職場上小人肆虐啊！不過9月後，小人通通走光光，只要努力就有機會提高地位和聲望，也有升遷和加薪的機會。

(中時新聞網)