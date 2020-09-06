太空人當家二壘手「阿土伯」艾爾圖維(Jose Altuve)被放入10天傷兵名單，他上周(4日)在一次滑壘時扭傷右膝，原先是逐日觀察，現在不得不列為傷兵。艾爾圖維的膝蓋有舊傷，他2018年季末曾經因此去做手術。

本季艾爾圖維打擊不振，8月中的打擊率曾跌至0.168，他請求總教練貝克(Dusty Baker)把自己的棒次往後挪。艾爾圖維原本都是打第二棒，幾度被降到第六和第七棒。最近他狀況稍有起色，受傷前爬到0.224，攻擊指數0.606依然都是生涯新低。

總教練貝克說：「我們希望他屆時能夠100%回歸，不只是生理的，還有心理狀態。因為這是他受過傷的部位，所以恢復格外困難。這衝擊我們很大，但又能怎麼樣呢？我們可以抱怨或是做出調整繼續前進。」太空人至少還有兩位二壘手可代班。

好消息是另一位大將布瑞格曼(Alex Bregman)即將從10天傷兵回歸，他上月21日因為拉傷右大腿開始休兵，現在已經可以練球。此外太空人戰績快速回升，他們開季最慘的時候7勝10敗，8月時衝出一波8連勝，近來兩度打敗龍頭運動家，目前在美西排行老二，還有竄上分區冠軍的機會。

(中時新聞網)