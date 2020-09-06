洋基隊今（6）日在巴爾的摩客場與金鶯隊交手，王牌投手寇爾先發，他投得虎虎生風，一開賽就是連5K，前3局送出8K，直至第4局才被擊出1支安打，眼看又是一場好投。

不料第6局一開始，寇爾就被史都華擊出陽春全壘打，失掉1分，以0比1落後。且因隊友守備失誤，金鶯隊攻佔一壘，這看似不打緊，但就在他送出第10K，取得第2個出局數後，災難卻開始了。

寇爾先送出2個四壞球塞滿壘包，接著再被擊出一壘、二壘安打，一口氣再丟4分，比數拉開為0比5，投完這局已用了101球，只好退場休息。且因洋基打擊不振，只有弗雷塞擊出陽春全壘打扳回一城，終場以1比6落敗；在跨季對金鶯19連勝結束後吞下2連敗，並且輸掉這個系列賽。

寇爾當然是這場比賽的敗投，紀錄上他先發6局送出10K，被擊出4支安打，包括1轟，有2次四壞，且因隊友失誤，失掉5分僅1分是自責分，是一場優質先發，自責分率略降到3.63。但因安打、失誤、保送全部集中在同一局，使他在開季4連勝後苦吞3連敗。

(中時 )