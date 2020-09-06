眼見湖人在西區準決賽G1面對火箭的慘狀，身為前湖人總裁與傳奇球星的魔術強生，不禁跳出來跟老東家發出警訊，「湖人必須趕緊意識到這一點，火箭可不是他們首輪所碰上的對手拓荒者！」他更強調自己對於湖人G1表現相當失望。

其實湖人在本季復賽之後，整體表現都很不穩定，除了排名賽戰績欠佳，更在首場季後賽爆冷輸給拓荒者，儘管隨後馬上連贏4場晉級，如今卻因長達6天休息時間重新回到場上，面對火箭打來明顯有氣無力，甚至很快就宣告放棄比賽了。

「湖人打得很沒有活力，速度也很慢，在G1很早的時候，湖人就在攻守兩端完敗了，」魔術強生語重心長表示，「特別是針對哈登的防守，湖人後衛幾乎都被他輕鬆過人，讓他輕鬆砍下36分的高分，湖人真的拿他一點辦法都沒有。」

不管魔術強生的這些警告，是否能被湖人總教練佛格，以及「小皇帝」詹姆斯、「一眉哥」安東尼戴維斯等主將聽進去，西區準決賽G2馬上就在7日上午8點30分開打了，假如湖人G2仍然沒有任何改變或起色，那麼距離淘汰也就不遠了。

(中時 )