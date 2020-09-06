許多用路人都會趁停紅燈時小歇，喝口水或是整理儀容都相當常見。一位男網友日前在台北市開車等紅燈時，前方停著2台並排的機車。但下一秒，停在左方的男騎士伸出手一把將女騎士的頭霸氣拉過來，2人當街擁吻，直接閃瞎後方駕駛，讓他發自內心的傻眼大罵：「XXX灑狗糧」。短短10秒影片也在網上掀起暴動。

這名網友在臉書社團《爆廢公社》上發文貼出10秒的影片，原文簡單寫下：「XXX灑狗糧」，原來是他在停紅燈時遇上機車騎士擁吻，他瞬間被閃瞎眼。影片可見在左方的男騎士伸出右手，霸氣的一把將長腿女騎士的頭往他的方向拉過去，兩人戴著安全帽快速的親了一下，甜蜜的互動讓後方目睹一切的網友超傻眼。

此文分享在臉書社團後，也引起網友廣大回應，不少人在留言激動噴出髒話，許多單身狗寫下怨念很重的留言，笑說：「我的刀呢.........！」、「突如其來的閃光彈」、「猝不及防被撒一把狗糧」、「青春真好」、「太閃」、「哇！就算你開遠光燈，還是閃輸他們」、「單身被暴擊」、「傷害值破表」、「停個車等紅燈...也會中槍」、「欺負單身」。也有網友因為原PO反應太真實噴笑，笑說：「真的感受到你的怨念」。

(中時新聞網)