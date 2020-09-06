一名20多歲服志願役游姓男子，與未滿14歲少女交往，並發生性關係，少女家人發現後，氣的至警局提告，盡管少女表示，是兩情相悅並無逼迫，基隆地院近日審結，仍認定游男犯妨害性自主2罪，各判1年8月，應執行2年徒刑，法官認為游男坦承犯行，宣告緩刑2年。

據了解，少女母親發現女兒手機出現親密對話，追問下得知女兒與游男在交往，並發生性關係，氣的立即帶女兒前往醫院驗傷，並至警局向游男提告。

檢警調查，游男先是在球場上先認識少女哥哥，因緣際會下認識少女，兩人對彼此有好感，開始交往，游男坦承與少女發生關係，少女偵訊時表示，發生關係是兩情相悅，檢方仍依與未滿14歲之女子性交罪，將游男起訴。

法官認定游男犯妨害性自主2罪，各判處有期徒刑1年8月，但審酌游男認錯坦承犯行，加上少女供稱發生關係是兩情相悅，予以緩刑2年，期間付保護管束，應執行2年徒刑。

(中時 )