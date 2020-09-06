看到老人家白髮蒼蒼在街頭販賣，就會忍不住讓人上前關心。日前有一名女網友在私人臉書貼出３張照片，只見照片中的阿嬤白髮蒼蒼坐在公園邊，販賣一個個可愛的杯套，而且都是她一針一線勾勒出來的，此文被轉發到地方臉書社團後，引起大批網友迴響，並糾團代購。

一名女網友昨（5）日在私人臉書發文表示，剛下班欲去牽車準備回家，看見一名白髮垂頭、佝僂的阿嬤坐在公園的長椅上，面前擺著一個小攤，上擺著一個個可愛且精緻的杯套。原PO向阿嬤詢問得知，杯套都是阿嬤一針一線勾勒出來，由於阿嬤年歲已高，一天只能勾一個毛線杯套，並喊話「若有經過的朋友，向阿嬤捧場一下吧」！

知情的網友也透露阿嬤都在晶英酒店外面的人行道上，對面正是和意公園。而原PO自己則是買了一個可愛大眼青蛙樣式的杯套，整體呈現相當精緻，許多網友好奇阿嬤一個賣多少，原PO回答200時，讓人嘆「工錢都不只200元了」；除杯套外，阿嬤巧手還做出許多毛線吊飾，價格也只要銅板價50元。

熱心網友紛紛貼出自己向阿嬤購買的手工針織品，相當可愛，價錢也不貴，讓網友感嘆「工錢都不只了」。（圖／翻攝自台南爆料公社）

此文被轉發到《台南爆料公社》後，網友熱烈迴響及轉發，不少人發揮熱心要揪團到台南幫助阿嬤；也有網友表示要開放團購「幫助阿嬤，買起來」。也有人留言說「阿嬤有時會出現在，新天地對面的花生糖旁邊店家門口擺攤，時間也大多都是下午的時刻」。大家得知後紛紛表示要用新台幣，助阿嬤早點回家。

(中時新聞網)