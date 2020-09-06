◎奢華感滿點 月餅禮盒拚顏值玩造型

許多飯店今年推出的月餅禮盒，除了有星級飯店廚藝團隊的品質保證，更花巧思在設計禮盒外型，讓民眾享用完後還能將造型盒當做實用的收納盒，成為今年月餅禮盒戰的大賣點。

◎理想中秋蜂月餅 送禮新選擇

今年中秋節，來吃點不同的！花蓮理想大地渡假飯店以曾連三屆獲比利時世界食品品質評鑑銀獎的「招牌蜂巢糕」為基礎，利用花蓮在地農場養殖的冠軍百花蜂蜜為基底，加上理想大地獨家西班牙蒸氣烘焙法，推出安心美味的「理想中秋蜂月餅」禮盒，每盒定價880元，即日起於飯店餐廳及官網開賣，一次訂購五盒起可享優惠價，十盒起可享宅配免運費。

◎社口犂記台式月餅 中秋熱賣

提起中秋伴手禮，許多人都愛吃道地的台式月餅，而位於台中神岡區的社口犂記創始店聞名全國，迄今已有126年歷史，每逢中秋節前，總是大排長龍的搶購月餅禮盒，著名的雙面煎台式月餅已傳承五代，香飄百年，甜而不膩。

◎永和王師父 金月娘中秋月餅人氣夯

中秋佳節將至，月餅是必嘗美味，位於永和的永和王師父，每逢佳節都吸引許多顧客光顧，為得就是要品嘗店家精心準備的各式月餅，其中超夯單品「金月娘」，鹹甜綠豆沙，入口即化，輕輕淺嘗，盡享繽紛口感，更曾獲得新北市府的新北好禮。

◎三合餅舖月餅 隱藏版的傳統好滋味

中秋節難免要吃幾個月餅應應景，感受一下過節的氣氛，對於有一定年紀的人來說，吃月餅不只是應景，也是年輕時甚至幼時的回憶，宜蘭市「三合餅舖」的月餅，就是能勾起回憶，一年只在中秋節之前製造販售的「隱藏版」傳統好滋味。

◎老字號月餅人氣夯 沒預約買不到

位在中央路一段的「黃源興餅鋪」為土城區老字號招牌餅店，從餅皮、壓模到包餡料都由師傅手工製作，傳承50年的傳統好手藝，每逢中秋佳節，購買月餅禮盒的客人絡繹不絕，若沒預約往往得排隊好幾天才能搶到。

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(中時新聞網)