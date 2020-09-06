根據2019年自殺企圖通報資料統計，全國自殺通報總計3萬5324人次，其中男性佔35.4％、女性佔64.6％，與2018年相比，15-24歲青少年族群增加高達47人，約增幅22.4％。自殺防治學會表示，青少年自殺無論是通報還是死亡率皆有上升趨勢，年輕族群的心理衛生需求與今年疫情帶來的心理衝擊已成了社會不可忽視的問題。

每年9月10日為「世界自殺防治日」，自殺防治學會暨全國自殺防治中心與衛福部今(6)日共同舉辦「同心協力防自殺：防疫心生活」活動，表示青少年年輕族群的心理衛生需求與今年疫情帶來的心理衝擊值得所有人重視，希望結合政府、心理衛生團體與媒體力量，發揮「一問二應三轉介」的守門人精神，締造更高品質的社會安全網。

台灣自殺防治學會理事長李明濱表示，2019年全國自殺通報總計3萬5324人次，與2018年相比，男性自殺死亡人數增加3人、女性減少4人，15-24歲青少年族群增加高達47人，約增幅22.4％。由於14歲以下及15至24歲的自殺企圖者中多為學生，新聞上常看到學生在學校跳樓的不幸事件，建管處有審慎考慮讓校園頂樓的子女牆往內伸、加強頂樓監視系統、教室窗戶設計成可由內打開通風但無法全開式等。

李明濱坦言，除了上述做法，青少年的自殺動機才是根本問題，除了情感問題與精神疾病問題外，校園問題也是主要自殺原因，自殺是多重因素造成，為生理、心理、社會及經濟文化環境等互動的結果。

另外今年也特別針對新冠肺炎疫情的影響進行調查，顯示15歲以上民眾約有45.4％的民眾表示自己過去一個月以來因疫情關係感到壓力、24.8％為日常生活壓力、23.4％為工作與經濟壓力、18.7％為心理健康壓力、17.0％為身體健康壓力、10.8％為家庭人際壓力。

他說，台灣雖然已挺過首波的疫情心理社會衝擊，但全民疫後心理重建同樣重要。

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