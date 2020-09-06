被視為2020台北市長熱門人選的國民黨立委蔣萬安，今日出席國民黨第20屆第4次全代會時受訪，但並未鬆口參選，僅表示現階段仍以立院為重，接下來將處理食安、修憲、勞保年金改革，回應民眾期待。

有媒體問到國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹確認過要參選市長，地方也期待。蔣萬安回應，市黨部都會反映民眾的心聲跟想法，自己也會讓他們了解立院時下有哪些重要議案，互相配合。

蔣萬安表示，台北市各區都有法律諮詢的期待與需要，除了目前已經設置的北投律師諮詢外，之後其他區若有適合的點，都會積極的設置法律諮詢。

蔣萬安說，下會期要處理美豬美牛、修憲，以及勞保年金改革。目前了解，很多勞工朋友都很關注。自己在衛環委員會，一定會堅持捍衛勞工權益。

針對國民黨台北市議員羅智強傳出有意參選台北市長，並把蔣萬安當假想敵。蔣萬安回應，羅智強在很多活動都展現影響力，兩人也熟識，現階段就是各自把自己的角色扮演好，2022國民黨會推出最適合的候選人，團結一致，贏得勝選。

(中時 )