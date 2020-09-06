台鐵昨日(5日)在南港往汐科站的區間車上，發生一起年輕女子爆打老翁的事件，疑似是老翁想坐博愛座，但座位被女子的寵物倉鼠佔走，便質問女子為何要在博愛座上放寵物？牠有買車票嗎？女子聽了不爽回嗆老翁「神經病」引發戰火。

搭火車寵物放博愛座被抓走 女猛撲老翁往死裡尻爆。(翻攝自 YOUTUBE)

一名網友在臉書《爆料公社》PO出老翁與女子爭吵的影片，老翁對女子罵他是「神經病」非常不滿，面對少女問他「你到底想怎樣」時，氣得大罵「我想怎樣就怎樣，反正我神經病嘛」、「罵我神經病，你公然侮辱」，氣著抓起座位上的寵物倉鼠要拿開，女子一見心愛的倉鼠被拿走，失去理智撲上前，往死裡尻爆老翁，哭著大喊「把倉鼠還我」，從老翁手上奪回倉鼠後，女子忍不住大哭，用委屈的語氣不停唸著「你到底想怎樣」，帶著哭著逃離現場，老翁則在後面一直大聲喊「一起下車找台鐵警察處理啊！」

對此，網友紛紛留言，「博愛座是人坐的」、「先駡，先動手 哭著逃走，還是要搜出來！」、「罵神經病和打人，這兩項就可以告了」，還有人認為「寵物無罪沒錯，很多是主人的腦子有問題」、「別說寵物了，包含其他隨身物品也不能佔用位置別人提醒就直接移走就好了」。

(中時新聞網)