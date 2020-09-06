不分男女生活中偶爾會有些困擾的小毛病，尤其是長在有點害羞的部位，不少人會選擇「自己當醫生」處理看看，但這種觀念其實相當「母湯」，有時候小毛病直接變成大問題，醫師透露，某人妻因為老公的蛋蛋長了疔子，她就用偏方幫處理，最後卻是急送醫「差點整組壞掉」。

泌尿科醫師邱鴻傑上《醫師好辣》節目，分享曾有一名40歲的男性患者來看診，理由是生殖器紅腫發熱，追問之下才知道起因竟是因為陰囊處長了一顆疔子，怎麼都沒想到會弄到今天需要緊急看醫生的地步。

邱醫師透露，病患說原本是陰囊長了顆小痘痘，但他手癢不時去摳，結果變嚴重，演變成一顆疔子，回家後老婆知道了，就用了民間慣用的偏方，拿針把疔子頭挑掉、弄破，只是老公有糖尿病病史，這個方法不但造成傷口感染，他的體質也讓病況惡化，最後整副生殖器開始發熱紅腫脹痛。

男子就診時，邱醫師一看嚇到，因為他的生殖器不但紅腫，還已經脹得像棒球一樣大，連忙緊急手術做清創，將陰囊割開處理後塞紗布，一天要換兩次藥，且必須住院，最後才保住命根子，嚴重的後果讓來賓聽了大傻眼，很難想像一開始只是一顆痘痘所致。

(中時新聞網)