副總統賴清德6日上午在高雄市長陳其邁及台南市副市長許育典等人陪同下，前往高雄市大樹區一名弱勢身障者家中，慰勉「有情有疼心ㄟ厝」做工行善團修繕志工，他期許可以讓這份精神傳承更多縣市，創造更多公私合力的機會，造福更多市民。

副總統賴清德表示，照顧弱勢是政府的責任，勞工朋友在工作之餘還能運用自身專業技能回饋社會，這精神真是令人敬佩與讚揚。

高雄市長陳其邁指出，為了落實關心弱勢及有效運用資源的目標，高雄市勞工局也透過這次與台南市勞工局的合作，籌組高雄市「工會行善特攻隊」，共分為修繕、物資及服務三個大隊，希望透過彼此的協力，讓「有情有疼心ㄟ厝」以後繼續在高雄落地生根且更加茁壯。

「有情有疼心ㄟ厝」弱勢家庭房屋修繕計畫為副總統賴清德擔任台南市長期間所推廣，由台南市勞工局結合了各修繕相關職業工會等志工夥伴組成行善團，協助弱勢職災勞工家庭或獨居長者進行房屋修繕。

台南市做工行善團這次傳愛到高雄，所協助的民眾是一位中風獨居的身心障礙朋友吳先生，吳先生未婚原有一份穩定的水電工作，因中風失業，每月倚賴身障生活補助5065元維生，並屈身於父母所留之磚瓦古厝，這間古厝破損不堪，近日還有蛇出沒，甚至需至屋外使用流動廁所，生活相當不便。

台南市做工行善團為協助吳先生有個安全且舒適的家，自8月22日起便著手進行修繕工作，目前正進行屋頂鐵厝鐵板施工及水電重新配置。

(中時 )