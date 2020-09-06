文化部推出的「紙本藝Fun券」（藝Fun券2.0），今晚9點登記截止，8日將抽出60萬名幸運得主，每人可獲得價值600元的藝Fun券，用來從事買書、看電影等藝文活動，促進消費。

藝Fun券2.0「老少咸宜」，但不少也不老的禁止參加，規定18歲以下、65歲以上、身心障礙者3類，且首波藝Fun券沒中籤的人才能申請，登記截止時間是6日晚間9點，8日中午抽籤。

文化部今年7月推出「數位藝Fun券」（藝Fun券1.0），共發出200萬份，預算金額達12.6億元，截至目前為止，實際消化不到5億元；而藝Fun券1.0採數位方式發放，考量對弱勢族群、長輩、未成年者較不公平，促成2.0的實施。

「紙本藝FUN券」登記採超商、網路2種，民眾持健保卡至4大超商事務機插卡；自備讀卡機及健保卡，到「紙本藝Fun券無障礙活動網站」申請，只要今晚9點以前都來得及。

(中時新聞網)