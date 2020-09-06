取自我駐海地大使館臉書

我加勒比海友邦海地當地時間9月5日上午10時在首都太子港舉行「強化海地電網系統計畫」動工典禮，由總統摩依士及我駐海地大使古文劍共同主持，海地總理朱特塞與內閣成員，以及駐海地外交團均到場觀禮。摩依士致詞對我國協助提升海國民生建設的貢獻表示肯定及感謝。

外交部表示，為協助海地改善缺電問題，我國與海國政府自2018年起合作推動「強化海地電網系統計畫」，加強海地電力基礎建設，以利改善海國人民生活。

該計畫由海地中央銀行向我國民營金融機構申請商業貸款，並指定我國廠商「海外工程公司」(OECC)承建。之後因海地政經情勢變化，及新冠肺炎(COVID-19)疫情影響，因而經相關各方商議調整計畫推動時程後舉行動工典禮。

外交部強調，我國政府樂意協助友邦推動重要民生建設計畫，並攜手我國廠商拓展海外商機。透過本案，我國與海地的合作夥伴關係及邦誼更形緊密，誠摯盼望計畫順利進行並早日完工，以助海國提升國家發展。

(中時 )