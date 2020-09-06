我加勒比海友邦海地當地時間9月5日上午10時在首都太子港舉行「強化海地電網系統計畫」動工典禮，由總統摩依士及我駐海地大使古文劍共同主持，海地總理朱特塞與內閣成員，以及駐海地外交團均到場觀禮。摩依士致詞對我國協助提升海國民生建設的貢獻表示肯定及感謝。
外交部表示，為協助海地改善缺電問題，我國與海國政府自2018年起合作推動「強化海地電網系統計畫」，加強海地電力基礎建設，以利改善海國人民生活。
該計畫由海地中央銀行向我國民營金融機構申請商業貸款，並指定我國廠商「海外工程公司」(OECC)承建。之後因海地政經情勢變化，及新冠肺炎(COVID-19)疫情影響，因而經相關各方商議調整計畫推動時程後舉行動工典禮。
外交部強調，我國政府樂意協助友邦推動重要民生建設計畫，並攜手我國廠商拓展海外商機。透過本案，我國與海地的合作夥伴關係及邦誼更形緊密，誠摯盼望計畫順利進行並早日完工，以助海國提升國家發展。
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。