國民黨革實院長羅智強昨（5）日霸氣宣布，要將《戰神94強》YouTube收入捐給台北市黨部，作為台北市選戰的國民黨糧草，目前大約是新台幣30萬元。被問到此舉是否為自己的台北市長選舉佈局，對此羅智強表示，國民黨最後誰出線還不知道，也許是蔣萬安用到。

羅智強在臉書表示，決定把上任革實院長後，《戰神94強》YouTube所有支持者的捐贈（抖內）及廣告分潤，大約新台幣30萬元，全捐給台北市黨部，更霸氣喊話「只要我還擔任革實院長一天，我任內戰神94強頻道的所有收入，都將捐給國民黨」。

有記者問，此舉是否在佈局自己的台北市長選舉？羅智強笑說，「這30萬雖然是我捐的，但最後可不一定是我用到」，國民黨由誰出線投入台北市長選戰還不知道，「也許最後是蔣萬安用到，也許最後是羅智強用到，誰知道呢？」但重要的是，一定是國民黨的候選人用到，對他來說這就足夠了。

另外，有藍營民代爆料，8月20日晚間舉辦的革實院活動，前晚市黨部緊急聯繫台北市議員，每區要動員5位黨籍里長還有黨代表出席，但卻沒有邀請台北市立委來參加，被懷疑是要「卡蔣」刻意不邀立委，並利用黨辦活動，違反黨務中立。

對此，羅智強表示，那骯髒的無名箭是射不到他的，自認行得正坐得穩，不像這位見不得光的「藍營民代」，名字都不敢公開示人，還有什麼公信力可言？

黨財務困難，我把戰神94強收入30萬捐給台北市黨部，為台北市長選舉備戰囤糧 有記者問，你是在佈局你的台北市長選舉嗎？ 我笑著答，這30萬雖然是我捐的，但最後可不一定是我用到 國民黨台北市長初選誰出線還不知道呢！也許最後是蔣萬安用到，也... 由羅智強發佈於 2020年9月5日 星期六

震撼彈！蔣萬安將參選下屆台北市長？蔣：一直與市黨部保持溝通

(中時新聞網)