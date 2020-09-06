Sit back and watch the best center in the NBA go to work. pic.twitter.com/etzYMLZowj — Denver Nuggets (@nuggets) September 6, 2020

沒想到G1狂輸快艇23分的金塊，竟在G2首節就強勢反彈！金塊6日跟快艇進行西區準決賽G2，卻在首節就取得20分以上大幅領先優勢，完全把快艇打傻，最後以110比101擊沉快艇，也把雙方戰局扳成1平，接下來G3將於8日進行。

有別於前役開局低迷，金塊首節就火力全開，不僅開賽打出14比2猛攻，更在約基奇單節包辦15分下，一度取得44比23大幅領先，讓快艇總教練瑞弗斯臉都綠了，上半場結束，金塊仍以72比56領先，約基奇半場就摘24分、10籃板。

但快艇怎可能就此放棄，靠著保羅喬治最後8分36秒三分命中，快艇追成86比91，幸好金塊靠著約基奇投進兩分球，以及蓋瑞哈里斯連兩顆三分球，回應一波10比0重新拉開，貝弗利更在最後1分04秒被趕出場，快艇大勢已去。

上半場就轟20分的賈瑪莫瑞，最後攻下27分，約基奇也拿26分、18籃板、4助攻與3火鍋的全能數據，蓋瑞哈里斯與米爾沙普各有13分；快艇以保羅喬治22分最高，里歐納德雖拿13分、10籃板及8助攻，投17中3手感卻很冰冷。

(中時 )