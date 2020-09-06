蔡英文總統今天表示，去年底，立法院三讀通過《律師法》修正案，新法上路後，全聯會將於明年1月1日正式改組為「全國律師聯合會」，這是律師界自律、自治的重大成就。她期許未來落實律師的自律和倫理規範，讓律師能充分實踐「在野法曹」的光榮地位。

蔡英文上午前往臺南出席「全國律師節慶祝大會」致詞時表示，很高興連續兩年受邀參加律師公會全聯會舉辦的律師節慶祝大會，並頒發「優秀公益律師獎」，一起分享獲獎律師的喜悅。

她說，過去這一年，也是律師制度及整體司法改革大步向前邁進的一年。去年底，立法院三讀通過《律師法》修正案，條文從修法前的53條，大幅增加成修法後的146條，這是《律師法》歷來最大幅度的修法。他要特別感謝羅秉成政務委員鍥而不捨的努力，讓我國的司法能夠與時俱進。

新法上路後，全聯會將於明年1月1日正式改組為「全國律師聯合會」（全律會）。第一屆全律會的正副理事長、理監事及個人會員代表，上個月也已經由全國律師直接票選完成，她說，這是律師界自律、自治的重大成就。

她感謝全聯會、各地方律師公會，以及全國律師，展現出智慧和決心，讓討論十幾年的修法，終於順利完成。也期許大家在全律會選舉後，能夠通力合作，不管是哪一隊，都要成為最優秀的律師隊，共同達成《律師法》賦予的使命與任務，提升律師的訓練及進修，落實律師的自律和倫理規範，讓律師能充分實踐「在野法曹」的光榮地位。

蔡英文指出，司法改革的重要里程碑－《國民法官法》，也在今年7月三讀通過。我們即將迎接人民擔任國民法官，和職業法官「合審合判」的刑事訴訟新制度。這個重大變革，代表著司法判決將會更貼近社會普遍情感，進而增加司法的公信力。

最近，司法院持續邀請律師界，共同商討國民法官制度上路前的準備工作，她也要感謝全聯會和地方律師公會的積極參與。

展望新的階段，她很期待所有的律師先進可以跨世代、也跨縣市合作，多提供政府法制工作的建議，把自己的專業、經驗，以及在第一線傾聽到的民眾心聲，盡量表達出來，讓司改持續深化，也持續回應人民的需求。

(中時 )