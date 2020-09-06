台灣民眾黨6日在新竹縣設立立委賴香伶的新竹服務處，黨主席柯文哲等人6日參與揭牌，被問及美豬、美牛問題，柯文哲表示，重點不在於標準是多少，而在於怎麼去執行。

柯文哲致詞時指出，政治的核心是執行力，針對美豬美牛的問題，重點不在於標準是多少，而在於怎麼去執行。他以台北市6年執政經驗而論，政府常常講一大堆，卻不曉得怎麼做，所以人民不信任政府，導致計畫無法執行。

柯文哲說，美豬美牛第一事先沒有溝通，第二只宣布要進口，但到底要怎麼進口、何時進口？他猜測，政府也是看報治國，過去民進黨常批評馬英九常看報治國，先看民間反應怎麼樣，再決定標準要訂多少，訂完之後要怎麼做，看看民間反應再訂施行細則，柯文哲批，「這都不是一個好的方法。」

「沒有人會要故意跟中央政府搗蛋！」柯文哲表示，政府事先講清楚到底要怎麼做、標準是多少、執行方式，然後民眾覺得有問題，自然會舉手，「但是不可以把舉手全部說他是逆時鐘」，那這樣就沒辦法做事了。

(中時 )