台灣民眾黨6日在新竹縣設立立委賴香伶的新竹服務處，黨主席柯文哲等人6日參與揭牌，被問及國民黨籍立委蔣萬安表態參選下屆台北市長，柯文哲則說，還有2年，真正的選舉，「選前半年再想都還來的及」。
被問及蔣萬安參選下屆台北市長、是否會成為台北市副市長黃珊珊的強敵？以及在新竹掛旗是否有機會與時代力量合作等問題，柯文哲認為，此時距離選舉還有2年，他認為從2018到2020的選舉，鐘擺效用太快，且選前半年才有劇烈變化，他也說，政黨透過選舉獲得執政的權力，更重要的是準備的過程，就好像考試一樣，不念書講考試也沒用。
柯文哲說，在各地設立黨部、服務處，也是要辦活動，讓大家認識民眾黨，第二則是要招募人才，他也說，期望透過理性、務實、以科學數據的方式，作為治理國家的方法，他認為新竹就是起點，期望民眾都可以來聊天，共同探討國家要怎麼進步。
(中時 )
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