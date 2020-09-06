網路節目《木曜4超玩》日前以「一日憲兵」創造高點閱及話題，邰智源、Kid、泱泱3位主持人的表現，獲得網友一片好評，其中，泱泱換上軍服，前凸後翹的身材曲線全都露，她還被受封是「最美女憲兵」，其實泱泱這3個月共體驗了憲兵和傘兵，而她也在社群發聲寫下難忘的心得。
「一日憲兵」影片3日上片至今，就有140萬次點閱，邰智源、Kid、泱泱體驗憲兵值勤和訓練日常，其中，換上軍服的泱泱英姿挺拔、架式十足，也因為制服合身，讓她前凸後翹的身材曲線全都露，被形容是上圍撐爆制服，泱泱還因此擁「最美女憲兵」的稱號。
其實，這3個月共體驗了憲兵和傘兵，而泱泱昨（5日）晚則在臉書感性寫下心得：「沒想到還能體驗當兵當到與總統見面，經過上次的傘兵覺得當兵已經夠苦惹，這次體驗憲兵訓練更是五花八門，縫衣服、燙衣服、擦鞋子、戰技、射擊再到升國旗通通都是憲兵的勤務內容」。
泱泱還忍不住驚呼「真的不是一天就能練會的」，她感謝主持夥伴邰智源和Kid一路上的陪伴，泱泱並不忘感謝國軍的辛勞「真的沒想到人生能體驗到兩個兵種，這個里程碑真的很可以以後跟孫子炫耀了呢」。
(中時新聞網)
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