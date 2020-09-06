台灣的女團養成節目

近年大家越來越喜歡看偶像養成系的選秀節目，除了看參賽的選手圓夢之外，也期待超級新星的誕生。

這次選秀節目《菱格世代DD52》以特別的撲克牌設定，把選手分成「風暴黑桃」、「烈焰之心」、「雪鑽石」與「粉紅梅花」四組，每隊都有不一樣的強項和風格，比賽過程高潮迭起、正妹多多，漂亮厲害的名場面層出不窮，成為台灣首創、話題熱度很高的原創IP偶像女團養成節目代表。

今天DailyView網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》就要帶大家看看，《DD52》最受網友關注的30位選手是哪些妹子～一起追蹤起來，看她們如何成長成耀眼的星星吧！

第22名：璽樂（黃璽文）

年僅22歲的璽樂，有「甜心小舞后｣的封號，當過經紀公司練習生也當過演員，更有《中國新說唱2》海選經歷，以饒舌歌手的姿態參加《DD52》，許多粉絲稱讚她在舞台上閃閃發光！

第19名：席子淇

席子淇是是「黑桃風暴」的忙內，雖然才20歲卻總是在表演中自帶光環，吸睛力滿點的席子淇當時與12名成員帶來舞曲《有毒不回》時，獲得導師楊丞琳「該段表演無可挑剔」的盛讚，擄獲網友的心。

第15名：黃琳媛

個性活潑、口條流利的黃琳媛，早早就踏入演藝圈的她面對鏡頭時一點都不怕生，在團隊裡也非常有團結的意志，曾經因為表現失常而自責淚崩，卻也有多次的亮眼表現被導師們看見。

第13名：裴頡

被封為「小瑞莎」的「風暴黑桃」成員裴頡，是台英混血，深邃的輪廓和外型讓她很快地就被觀眾記住，稱號，代表的是充滿個性帥氣的「風暴黑桃」，曾就讀莊敬高職演藝科舞蹈組的她，舞技自然好得不在話下。

第9名：利善榛

「風暴黑桃」的利善榛被譽為「真人版晴子」，率領團隊打出性感的名號，在一場對戰中，利善榛直接躺在舞台上，以咬下唇做為開場，不只讓觀眾尖叫不已，連飛行導師J.Sheon都驚嘆這眼神和招數「簡直是過分」。

第6名：木木（林葦妮）

參與過《做工的人》演出的木木是「烈焰之心」裡人氣相當高的成員之一，試鏡時以《我的新衣》和《來個蹦蹦》的唱歌舞蹈拿下高分，一直熱衷演戲的她這次在《DD52》的舞台上靠著精彩的唱跳表現圈了不少粉絲。

第4名：葵妮（林鈺芳）

葵妮為了追逐成為嘻哈藝人的夢想，辭去舞蹈老師的工作，北漂展開半工半讀生活，她在舞台上魅力滿點的表現也被老師點過幾次，時而帥氣卻又火辣，有時候更是萌到不行，超級百變，只要她在舞台上，就會讓人想趕快找到她、專注看她的表演！

第3名：黃蝶香

很早就開始征戰歌唱選秀舞台的黃蝶香，在《DD52》的舞台上也是星星一般閃亮的存在，魅惑的嗓音搭上性感的表演，實力備受看好，團舞經常成為焦點，曾經以一段又軟又性感的R&B征服曾之喬的耳朵。

第2名：曾薀帆

外型甜美且性感的曾蘊帆其實就是《聲林之王2》的辣台妹「白鼬」，雖然當時被淘汰，卻也因亮眼的表現讓觀眾留下相當深刻的印象。

這次重返DD52的舞台重新證明自己，曾蘊帆極具辨識度的RAP，加上嬌小外表竟有爆發力十足的性感魅力，在比賽過程中讓她成為節目導師與網友公認的「性感代表」、「台版小野馬泫雅」，最大的夢想就是成為一名「跳饒歌手」，緊緊抓住每個人的眼球。

第1名：陳思綾

「粉紅梅花」的主Vocal陳思綾，在《聲林之王2》就以年紀輕輕而能唱出滿載感情的歌聲圈粉無數，這次帶著更進化的好歌喉參加《DD52》的競賽，為表演加分不少，有目共睹的歌唱實力與舞台表現力，獲得眾多導師好評，更讓飛行導師E.SO瘦子驚豔讚美，一開口就能征服粉絲。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年06月12日（《菱格世代DD52》開播日）至2020年09月05日，將近三個月。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『《菱格世代DD52》選手』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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(中時新聞網)