捷克參院議長韋德齊率團訪台，引發國際間廣泛討論，參訪團已結束行程返回捷克。中國大陸駐捷克大使館當地時間5日發聲明，表示敦促捷方正視中方嚴正立場，切實恪守一個中國政治承諾，採取切實措施消除有關事件的惡劣影響。

大陸駐捷克大使館聲明，內容表示，「捷克議會參議院主席韋德齊罔顧中方和捷克政府反對，執意赴中國台灣地區活動。這是對中國國家主權的嚴重侵犯，對中國內政的粗暴干涉，嚴重破壞中捷關係政治基礎，嚴重踐踏國際關係基本準則。」

聲明說，「中方對這一惡劣行徑表示強烈譴責和堅決反對，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分。無論台灣當局和某些反華勢力如何操弄，都改變不了這一事實。」

聲明指出，「中方敦促捷方正視中方嚴正立場，切實恪守一個中國政治承諾，採取切實措施消除有關事件的惡劣影響，以實際行動維護中捷關係穩定發展」。

(旺報 )