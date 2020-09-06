國民黨立委蔣萬安，今日出席國民黨全代會時受訪表示，執政黨開放瘦肉精美豬，民眾都擔心健康安全及標示是否確實。包括消費者跟業者都搞不清楚，之後要如何標示，未來是否對業者造成負擔及漏洞？父母也擔心，小孩吃到恐造成健康影響。

蔣萬安指出，無論是農委會、衛福部仍未拍板標示方式，上下游業者、消費者還是搞不清楚怎麼標示分辨。此外，貢丸、肉圓等豬肉加工品，甚至是豬的內臟，要怎麼標示？這些要求恐會增加業者負擔，也仍會產生漏洞。

蔣萬安說，如果執政黨認為只要萊克多巴胺在安全容許量內，就沒問題，那為什麼8月28日一公告宣布開放，教育部、國防部馬上宣布禁止校園、國軍團膳使用瘦肉精美豬，這不是前後矛盾嗎？

蔣萬安表示，民進黨開放美豬，沒有事前評估、接受國會監督。執政黨一再說是依據「國際食品法典委員會（Codex）」所訂的安全容許量，但事實上是在美國強力主導下以69比67票通過，且歐盟等多國也都禁止萊克多巴胺豬肉，此絕非大部分國家所採行的標準。

蔣萬安回應，黨中央在今天提出反美豬公投的討論，如果有確定規劃，大家就會一致，朝這個方向來做。

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(中時 )