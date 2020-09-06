DeFi（去中心化金融）在數位資產市場發燒，業界普遍看好能為人類文明帶來轉型契機，造就DeFi項目之一Yearn.finance 快速在兩個月內風靡，為DeFi打造完整生態系，能用台幣交易的台灣虛擬通貨交易所幣託BitoPro，即時起上架 Yearn.finance 治理代幣 YFI，搶先成為台灣首家上架「DeFi比特幣」的交易所，業者也表示，YFI能為DeFi的未來發展帶來可行方向，不排除繼續增加DeFi幣種。

比特幣土在數位資產市場具有主導地位，也肩負虛擬通貨普級化的角色，因此衍生DeFi龐大商機，逐步建構完整生態系，Yearn.finance是其中一個項目，強項在流動性擴增。業者分析，Yearn項目有簡易的操作服務，優化資金效益與自動化資產配置，讓業界看到DeFi新方向，不僅如此，開發者Andre Cronje深諳市場流動性為最基本，因此設計Yield Farming（流動性挖礦），藉由匯集用戶使用並帶來流動性後給予代幣獎勵，使用者不僅享有DeFi借貸利益並取得代幣獎勵。

幣託表示，身為交易所深知流動性的重要，今年初已率先同業完成VIP與Maker 0獎勵活動，目的即是要透過透明化制度強化平台流動性。因此對於Yearn透過制度與獎勵機制帶起本波DeFi浪潮，深有同感，期望行業透過技術與機制共同帶起流動性。因此決定上架YFI代幣，期望為DeFi培育沃土。

(工商 )