南陽實業將在9月10日發表全新戰略車HYUNDAI VENUE，業者早自7月起即在巡回全台的「現代汽車工藝展」中，將VENUE作為亮點，在假日也於展售據點舉辦VIP賞車，為上市提前暖身，不到2個月內已接獲近700張訂單。記者搶先試駕，搶先體驗這款都會時尚小休旅。

VENUE有GLA、GLB、GLC三個車型，同時區分有單、雙兩種車色，總計四個車款，接單價自67.9萬起至76.9萬元，這次試駕車為頂規GLC牛仔藍/白頂雙色款。雙色的部分不僅在車頂與車身上，還包括了後視鏡、前後保桿飾板、輪拱和車側飾條的搭配，可更加凸顯VENUE的個性。

另外還有一個亮點是頂規款配置的三角星綴的水箱護罩，會隨著視覺角度有不同的折射效果，和單色車款採用的十字鍍路造型不同。南陽實業表示，此款水箱護原本只限於韓國販售的VENUE，但在商品規畫時期積極爭取，才成為韓國以外唯一提供的市場。

VENUE擁有高視野、高機能實用性的休旅車格，車長雖然只有4040mm，數據上較同級競爭對手短，但外觀設計卻有放大的視覺效果，車室則採取擴大座艙設計，讓乘客有較為舒適的空間，行李廂空間雖然縮小，但採取階梯式底板設計，再加上後座椅可6/4分離傾倒，讓載物機能提高。

實際試駕，VENUE搭載最大動力輸出為123ps/15.7kgm的全新Smartstream G1.6引擎，以及IVT智慧無段變速系統，在一般加速和再加速的力道表現不錯，雖然是2WD的配置，但廠方還提供雪地、泥濘和沙地的輕越野機能，讓車主可在遇到不良氣候、地形時，有脫困的能力。

此外，VENUE還有兩項貼心功能，一是LKA車道偏移輔助系統，能在車輛偏移時會發出警示，並主動導引車輛返回至正確路線；LVDA前方車輛駛離警示系統也很特別，在停等紅燈或是走走停停的塞車路段時，如果前車已繼續前進但駕駛並未跟上的話，系統會就發出警示音及文字圖案，提醒趕快跟上，這兩項功能被品牌設定為「同級唯一」的秘密武器。

車身塗裝採取藍白雙色設計。（陳大任攝）

中控台造型設計。（陳大任攝）

駕駛座艙採取黑白撞色設計，中控台配置懸浮式8吋多媒體系統。（陳大任攝）

三環式空調旋鈕，下方有充電插孔。（陳大任攝）

三幅式多功能方向盤。（陳大任攝）

排檔座下方有圓形行駛模式切換鈕。（陳大任攝）

副駕駛座前方有開放式置物設計。（陳大任攝）

黑色皮椅搭白色車名、收邊和縫線。（陳大任攝）

LKA車道偏移輔助系統。（陳大任攝）

後座空間尚稱寬敞舒適。（陳大任攝）

行李廂採階梯式底板，容量達355L。（陳大任攝）

三角星綴的水箱護罩。（陳大任攝）

車尾造型設計出色，具都會時尚感。（陳大任攝）

(中時 )