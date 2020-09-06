人夫阿倫（化名）與妻子結婚20年，卻偷吃一名小三長達6年，還多次跟小三回越南遊玩。小三甚至動手術疏通輸卵管，成功懷孕但之後墮胎。正宮曾質問阿倫與小三的關係，阿倫還撒謊「誰會跟那種女人上床」。正宮向小三提告求償60萬元，高雄地院審理後，判小三得賠20萬元。

據判決書指出，人妻和丈夫阿倫於2000年結婚，婚後育有兩名未成年子女，一起居住在台北市，一家人生活原本非常融洽，但人妻於2019年9月開始，陸續接獲小三、小三姊姊及其友人之名義傳送給她的訊息，才知道阿倫2014年在高雄市某間卡拉OK店認識小三，爾後兩人發生婚外情，時間長達6年。

阿倫不但與小三在高雄住處同居，更4次回小三的老家越南遊玩。小三甚至動手術疏通輸卵管，就是為了懷上丈夫的孩子，但後來選擇墮胎。

小三多次傳訊向人妻嗆聲，表示自己才是阿倫的最愛，稱「如果兩個人沒有說了什麼，沒感覺沒幸福不會在一起到六年」、「我的手機跟倫哥合拍。快500張照片。也許我們去很多地方玩。很多照片紀念。如果倫哥他跟我在一起不是一年兩年的時間。如果他對我沒感覺。不會到六年了早已經離開」、「我本來那時候我不可能拿掉小孩的。我本來心裡在想如果我懷孕了我會去美國生活跟這個小朋友。是因為你去告我跟倫哥。我只會怕開庭完我會被關起來。小朋友沒人照顧」。

小三辯稱跟阿倫到越南只是去玩，並無發生性行為，而傳給人妻的訊息，只是喝醉的氣話。不過法官審理認為，種種證據顯示，被告行為已破壞原告與丈夫共同生活之圓滿，侵害配偶權，判小三需賠正宮20萬元。

(中時新聞網)