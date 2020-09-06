店家都有定營業時間，畢竟員工都需要休息，為了明天給客人更好的服務。若是在接近打烊時分，接到客人打電話來要求「再等我一下」，你是老闆你會願意等嗎？一名網友在臉書粉專抱怨，自己已打電話給店家，希望他們能夠多等他們5分鐘，隨後馬上就到，豈知，遭對方拒絕，他大嘆「人情味」呢？

原PO於《靠北餐廳2.0》發文抱怨，他表示自己從遙遠的花蓮北上，欲要購買知名的蛋糕，距離目的地卻還須15分鐘車程，於是在快接近打烊時，撥了電話致電表示「能不能等我們5分鐘」

一名網友上網抱怨自己距離要光顧的店家，只有15分鐘車程，希望對方能再等他們5分鐘，豈知到達時，以拉鐵門，讓他大嘆人情味在哪？（圖／翻攝自靠北餐廳2.0）

？電話那頭的店員詢問了其他店裡的同仁後，接著向他表示「不行」，並接著說「我們仍會於晚間10時準時關門」。

由於原PO後來趕到也已經是22時02分了，鐵門正在下降中，他忍不住大嘆「做生意真的不需要這樣」，他更說「一點人情味都沒有，幾分鐘也不願意等一下嗎？是怕我們耽誤下班時間，所以才趕快拉鐵門嗎……」文中可見原PO相當憤怒及委屈。

但文章一出後，許多網友不解認為，就算你是從火星前來的，也要尊重店家營業時間。不少網友也持反對意見「若是一個客人等5分鐘，另一個客人也說5分鐘，那他們還要不要休息？」、「人家工作超時，你要付加班費嗎？」、「自己不早點到還怪別人，真的很沒品誒，好好的去反省反省」。

此文也釣出同樣是開店的老闆指出，「我自己也是開店的，有時候一整天下來真的很疲憊，很想要準時休息，你上班都會想要準時下班了，不要為難人，人情味不是給你這樣用的，我才要呼籲你同理心」。

(中時新聞網)