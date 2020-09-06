蔡英文總統6日南下高雄，與高雄市長陳其邁至覆鼎金保安宮參拜。蔡英文強調，高雄接下來的2年，產業成長、就業機會增加、建設加速進行、空汙改善，是最重要的事，陳其邁則誇蔡英文是「最照顧高雄的總統」。

蔡英文表示，此行是來跟神明道謝，讓陳其邁可以當選，也希望保安宮香火鼎盛，保佑地方。

蔡英文6日下午將由陳其邁陪同，前往駁二大港橋視察。（袁庭堯攝）

蔡英文也特別向高雄市民報告，中央政府一定支持高雄的發展，希望中央地方一條心，好好讓高雄做轉型，有更多就業機會，對台灣很重要的產業都可以來高雄，成為南方產業的重鎮，做為台灣下個世代發展最重要的地方，行政團隊跟市府團隊會一起打拚，也希望市民支持。

蔡英文表示，陳其邁「緊緊緊」的團隊是會做事的團隊，剩2年就要再選了，這2年當中，要做4年的事，重點是要讓高雄產業成長、就業機會增加、建設加速進行、空汙改善，她也特地為陳其邁加油。

陳其邁表示，總統此行除了來保安宮參拜之外，也會去看高雄的重大建設。他稱讚蔡英文是「最照顧南部，尤其是高雄市的總統」，這幾年補助高雄市1759億元，包括捷運黃線及紅線、國艦國造、綠能和橋科等，蔡總統都交代行政院一定要照顧南部。

(中時 )