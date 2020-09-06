立法院長游錫堃今天（6日）回到故鄉宜蘭冬山，參加「A.S.O阿瘦羅水木紀念圖書館」5周年館慶，游錫堃與阿瘦皮鞋創辦人羅水木是舊識，在游錫堃等人的促成下，羅水木捐近3000萬元興建圖書館，游錫堃說，感謝羅水木賢伉儷有回饋故鄉的心，不然他媒人也是做不成。

在游錫堃在接待捷克團期間，忙得不可開交時，冬山鄉長林峻輔前往立院，游連見面的時間都沒有，但想到鄉長可能有要緊事，撥出時間與林峻輔見面，原來林要邀請游參加圖書館5周年館慶，想到與「阿水」的淵源，游錫堃決定出席。

阿瘦皮鞋創辦人羅水木捐近3000萬元，讓冬山鄉有座具規模的圖書館。（李忠一攝）

游錫堃回憶說，小時候沒鞋穿，過年時有新鞋可穿，心裡相當歡喜，穿著鞋走到學校途中，還因不習慣脫鞋，在那時就知道「阿水」羅水木，羅水木年齡大他十幾歲，羅那時在賣戳戳樂，那時因為沒有零用錢，經過時只能望著零食流口水。

游錫堃說，羅水木也做過擦皮鞋、修理皮鞋的工作，結果變成皮鞋王國的總裁，相當不簡單，且在事業成功後願意回饋故鄉，羅水木賢伉儷本來就是樂善好施，沒那個心，他媒人也是做不成。

他表示，能有這座圖書館，其實要感謝前鄉長謝燦輝等地方人士，當林峻輔來邀請時，心想「不管怎樣一定要回來！」一方面也是享受故鄉的空氣跟陽光；他一直到了19歲才念夜校，讀過的7所學校有3所學校沒唸到畢業，如今能為國家做點事，要感謝鄉親對他的疼惜。

(中時 )