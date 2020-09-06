國民黨全代會今登場，黨主席江啟臣親自主持預備會議，一開始就因為主席團主席資格、黨務及黨團報告決議文、黨代表是否可提「決議文」等問題，遭黃復興系統中央委員接連質疑。江啟臣則強調主席團主席資格合規定，黨的提案報告沒有決議文，至於黨代表提案文字是否用決議文也不受限制。

據悉，此舉，與前主席洪秀柱人馬將下午臨時提案提出「護憲保台決議文」有關，下午由前副主席林豐正主持的會議也備受矚目；而洪秀柱下午也將親自出席第三次會議。

這次全代會因黨主席江啟臣未設副主席，因此由江親自主持上午的預備會、第一次會；下午第二、三次會議分別由前副主席曾永權、林豐正主持。

江在上午預備會議，提報由曾永權、林豐正、林榮德、金恩慶、邱鏡淳、蔣根煌、侯彩鳳、楊瓊瓔、林文瑞、李德維、林江義、陳長龍為大會主席團主席。黃復興黨部的候補中央委員彭貴港隨即發言質疑，主席團主席是否須具有黨代表資格？此舉被解讀劍指下午林豐正主持的一般及臨時提案議程。

副祕書長李彥秀說明，主席團主席規定是由主席推薦，且在9月2日的中常會通過；江啟臣也說，議事規則沒寫一定要黨代表，而這些人選也已經中常會通過，因此符合規定。

中央委員史碩仁則提出全代會書面報告中出現「決議文」字眼，如「對中央委員會李秘書長乾龍黨務報告決議文（草案）」，決議文在大會位階為何？依照大會議事規則規定，黨代表提案是否可提決議文？

江啟臣則說，提案報告「沒有決議文」，只是報告案用詞，如果要修改黨綱、黨章，絕非報告案就能通過。

江也詢問議事人員，過去全代會過去的報告案是否也使用「決議文」；議事人員解釋，過去黨務報告案和立院黨團報告案都叫「決議文」。

江啟臣說，史碩仁要表達的「決議文」，應是指類似宣示性的意義，黨若通過宣示性要修改黨章的決議文，不論是否叫決議文，其重要性絕對不是這樣的「報告案」可處理的。至於黨代表是否可提「決議文」，他認為黨代表的提案文字不必受限制。

(中時 )