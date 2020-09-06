總統蔡英文今天到台南出席全國律師節慶祝大會，強調1年多來經全國律師聯誼會及各地公會努力，立法院已在去年3讀通過新律師法，也是歷年來最大幅度修法，強調國民法官法為司法改革重要里程碑，是人民法官與職業法官「合審合判」訴訟新制度，判決將更貼近社會普遍感情，進而增加司法公信力。

全國律師聯誼會及全國律師節慶祝大會，今天在奇美博物館奇美廳舉行，蔡英文幽默表示，這是她參加全國律師聯誼會，最不一樣的一次，一是上台講話的2位理事長都很有台南特色；二是選在很有氣質的博物館舉行，三是看板很可愛，顯示律師界也加入了新的元素。

總統蔡英文今天到台南出席全國律師節慶祝大會。（曹婷婷攝）

她也感謝全聯會、各公會，還有國內律師們所展現的智慧與決心，讓討論逾10年的律師法修法，在去年底完成修正通過，條文由53條增為146條，這是歷年來最大的修法。

她說，律師法修法後，明年1月1日將正式改組為全國律師聯合會，而今年4月也以票選方式改選正副理事長；這也是律師自治重大成就，並展現了智慧與決心。

尤其，國民法官法已3讀通過，蔡英文表示，目前司法院也正和律師界共同商討，為國民法官法實施做好準備，她期待，律師們可以跨世代、跨縣市合作，多提供法治工作建議，把經驗、人民的心聲說出來，這樣司法改革才能持續進步，也才能符合人民的要求。

蔡英文也期許大家通力合作，共同達成律師法賦予的使命與任務，司法院最近持續邀請律師界，商討國民法官制度的準備工作，感謝大家積極參與；展望新階段希望律師們跨世代、跨縣市的合作，以專業、經驗，提供政府推動法治更多的建議。

(中時 )