華語天后蔡依林（JOLIN）農曆七月動作頻繁！一周前拍到「農七的部分」請大家幫忙看照片找答案，甚至有敏感的網友直喊「不要亂講話」，沒想到最近她又上傳一張雙腿染血照，嚇壞不少網友，對此，經紀人也出面解釋了。

蔡依林5日深夜無預警地PO出一張照片，只見白皙的雙腿佈滿血痕，而且一路流到地板上，連白色的褲子都被染紅，血腥的畫面嚇傻許多網友，紛紛直呼：「嚇一跳，以為那個來」、「又要在MV裡殺人了嗎？」、「現在七月份很敏感耶，嚇死」、「好恐怖」，不過從她的文字指出：「演一部嘔像鋸（偶像劇）的話……」再從水中倒影找到打光的痕跡，推判可能是拍攝現場。

根據《自由時報》報導，蔡依林的經紀人解釋是在工作拍MV，正在為新歌進行拍攝內容，可以期待一下，不用太擔心健康狀況。

蔡依林前陣子才在IG放上鬼月應景照，發現她獨自自拍卻不是孤身一人，身後出現了一個阿伯，但不是靈異照片，只是路人，剛好捕捉到沒戴好安全帽的瞬間，讓眾人看了大笑，紛紛開起玩笑，但有網友心思比較敏感，忙提醒：「農曆七月不要亂講話！」

(中時新聞網)