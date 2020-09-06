台鐵博愛座再度爆發糾紛，5日傍晚南港往汐科站的區間車上，一名老翁不滿李姓女子將寵物放在博愛座，向前勸說爆發口角，兩人甚至發生肢體衝突，一旁乘客立即將兩人分開，李女拿著行李前往其他車廂，事件後續仍待相關單位查清後才會明瞭。

據了解，李女將疑似裝著倉鼠的寵物盒放在博愛座上，老翁向前質問，李女卻脫口說出「神經病」等字眼，雙方因而爆發口角，老翁先是怒吼，李女對他公然侮辱，再將放在博愛座上的寵物盒提起，兩人開始一陣扭打，旁邊乘客向前勸說將兩人分開，坐在一旁的婦人嚇得不發一語，婦人手中抱著的嬰兒也不斷嚎啕大哭，現場一陣混亂。

列車長到場向老翁說明，若有遭到侮辱或受傷，可以在六個月內行使相關權利，前往各警察機關提起告訴，李女便前往其他車廂，老翁則在七堵站下車離開，事件後續仍待調查釐清。

台鐵表示，博愛座的目的是為孕婦、抱小孩者、老人和身心殘障人士所設的優先座位，並呼籲乘客發揮愛心，禮讓給有需要的旅客，共同維護乘車秩序，後續也將針對寵物帶上火車的規定及博愛座的使用規則進行說明。

(中時 )