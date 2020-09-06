前新北市議員李婉鈺PO辣照，右手巧妙擋住事業線。（圖／摘自李婉鈺臉書）

前新北市議員李婉鈺2020立委選舉失利，不敵民進黨吳思瑤，無緣進入國會，但仍在臉書上與支持者互動，分享日常生活。日前李婉鈺PO出一張比基尼辣照，好身材藏不住，昨（5）日她又PO出一張低胸辣照，讓網友再度暴動。

選舉結束後，李婉鈺在臉書上感嘆，「好多東西都是用青春換來的，成功也是、失敗也是，但終於有時間能把九年以來一直想去的地方走一走、看一看，焉知非福，歲月靜好，老天自有安排。」當時她PO出一張穿著比基尼的照片，微微側身，好身材一覽無遺。

昨日李婉鈺在臉書寫下「週末，放輕鬆一下吧」，照片中她上衣大開深V，右手扶著下巴，巧妙擋住事業線，E奶若隱若現，好身材藏不住。

網友表示，「看到妳就輕鬆起來，心情就美麗」「天使臉龐，魔鬼身材，會迷倒千萬人」「這讓我眼睛不知要看哪？真的是狠『胸』猛欸」「妳穿這樣不想看到都很難」，也有人敲碗直呼「可以把手移開嗎？」「手要放下來啊」。

李婉鈺6年前脫黨參選，遭民進黨開除，今年5月重新申請入黨，民進黨中常會入黨複審小組尊重地方「不予入黨」建議，否決李婉鈺入黨申請。

(中時新聞網)