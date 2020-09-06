樂天桃猿與統一獅3連戰最後一場，前2戰猿隊都靠藍寅倫再見安帶走比賽勝利，目前獅隊3連敗、對戰樂天4連敗，加上昨日2度板凳清空的火爆事件，今日兩隊再碰頭相當受矚目，猿隊由一個半月沒拿勝的卡本特，對上狀況較回穩的施子謙，獅隊有著不能被橫掃的壓力。

卡本特上半季拿到6勝，不過下半季6場先發有3次優質先發，卻一勝難求，下半季首勝還沒開張，近3戰都投滿7局才退場，可惜隊友沒有給予火力支援，上一次先發也是出戰統一獅，同場對決施子謙，主投7局被敲3支安打，不過失3分，無關勝敗退場。

卡本特本季對戰獅隊6場，拿下1勝1敗，對戰自責分率4.81，其中陳鏞基最會打卡本特，累計10打數有8安打，對戰打擊率高達8成。

施子謙在8月9日主投8局僅失1分，沒有任何保送，投出近幾年代表作，不過下一戰1局爆7分，近兩戰狀況有稍稍回穩，上一次先發對樂天5.2局失2分，今日則在「面子」戰扛起先發壓力，要避免被桃猿橫掃，也要為昨天報一箭之仇。

(中時 )