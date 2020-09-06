周湯豪（Nickthereal）昨晚在大佳河濱公園「S2O潑水音樂文化節」壓軸演唱〈i Go〉、〈Turn Up〉、〈帥到分手〉、〈Can’t Hold Us Back〉等4首歌曲，引爆超high氣氛。由於S2O以水槍、潑水等濕身玩樂著稱，周湯豪透露近期已努力瘦身，不方便太早揭露成果，笑稱：「先練出腹肌再說啦！」

以歌手身分成功跨界為國際級DJ、製作人，周湯豪對於S2O主舞台壓軸演出感到「很自在，算是重操舊業」，他花了一個月時間準備，重新混音每首歌曲，相當用心。「包括曲目編排、混音的音色和串接，我都有燒腦認真思考，怎樣才能讓大家更開心，也很感謝主辦單位的邀請、歌迷的支持。」他現場表示，「很榮幸可以參與2020的一場音樂祭，有人問我來幹嘛？來唱〈帥到分手〉啊！」電音改編也引起全場大合唱。

周湯豪從2012年起苦練DJ技巧，2016年的《REAL》專輯有一半曲目皆與全球百大DJ合作，並接連獲邀參與日落春浪、World Club Dom及「電音聖殿」EDC上海場等重要電音音樂節，是首位以華人身分登上EDC的DJ，2019單曲〈SAVAGE〉則於全球最大電音廠牌Spinnin’ Records發行。

當初自學DJ，從歌手轉型到被認同，周湯豪坦承「曾經過陣痛期」，「過去也許有人質疑我的音樂，但是站在DJ台後，反而讓我更自在、更能感受現場觀眾的反應。」他不僅外型、舞蹈搶眼，也證明自己擁有全方位創作、製作和DJ的實力，他也透露，明年有新發行計畫，因此正努力瘦身，「身為一個澱粉控，我會盡全力。」他坦承是個「甜食男子」，包括肉桂捲、千層蛋糕都是最愛。

為了慶祝出道十周年，周湯豪成立後援會「NickTHEREAL.com」，向粉絲傳達感謝的心意，同時上架最新單曲〈Thanks for the Love〉，他之前在IG突擊直播，透露：「希望可以讓大家感覺到我想表達的。」親自打電話給歌迷看看大家是否有在直播，結果歌迷紛紛「落漆」，還有人以為他是詐騙集團掛他電話，讓平日形象高冷的他也不禁「笑到嘿菇」。

他原本計劃了一連串十周年慶祝活動，但因遇到疫情，活動喊卡，最後完成的慶祝作品就是新單曲〈Thanks for the Love〉，他以這首歌曲感謝歌迷一路以來的支持，他也為粉絲謀福利，在IG直播中call-out，不料第一通電話就被掛，他難過大喊：「為什麼掛我電話！」再次重撥，粉絲依然半信半疑表示覺得：「是不是詐騙集團？」所以就不由自主的掛掉電話。周湯豪聞言不斷叮嚀：「下次不要掛我電話喔！」

周湯豪將不定期更新「NickTHEREAL.com」、上傳第一手消息，透過此專屬通訊軟體，歌迷可以優先知道他的相關工作訊息，也會陸續傳訊息給歌迷聊天、或是舉行MV搶先看活動、享有演唱會優先購票等的權利，周湯豪官方後援會「THE REAL ONES Fan Club」即時通註冊網址

https://www.nickthereal.com/

周湯豪擔任「S2O潑水音樂文化節」首日壓軸DJ。（環球音樂提供）

周湯豪擔任「S2O潑水音樂文化節」首日壓軸DJ。（環球音樂提供）

周湯豪擔任「S2O潑水音樂文化節」首日壓軸DJ。（環球音樂提供）

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