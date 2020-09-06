大陸創業板註冊制從落地之後大熱，占A股成交額比重從19％上升到25％，至今2週仍熱度不減，尤以新股表現最甚，也讓註冊制下創業板的新晉富豪家族團隊合計涉及41人。其中年齡段各異但以「60後」為主力軍，合計19人進入榜單，同時也能看到「90後」有2人入榜。

具體來看，歐陸通實控人之一王越飛就是其中典型，1999年生目前還是密西根大學安娜堡分校的在校學生，主要是透過家族分配持股成為億萬富豪。

此外，據21世紀資本研究院與飛笛資訊合作研究數據發現，運行兩周時間裡，創業板交投逐漸穩定，截至9月4日晚間收盤，仍有2大家族穩坐百億身家寶座，其中安克創新實控人陽萌、賀麗夫婦位居榜首，持股市值合計達289.51億元（人民幣，下同），而康泰醫學實控人胡坤身家也已超過150億元。

據大陸深交所數據顯示，截至9月4日，創業板註冊制下受理企業數量已經突破368家，其中51家企業已提交註冊或註冊生效，隨著創業板改革穩步推進，還將有更多企業家將受益於此通道。

(旺報 )