海軍丁姓上兵今年2月間，在營區內見同袍的內務櫃沒有上鎖，竟見財起意，分別竊取衣物和現金，儘管3月間已退伍。士林地院認犯案時仍為現役軍人，依陸海空軍刑法中在營區竊盜共3罪，判處應執行拘役50日，由於案發後，丁與同袍達成和解，並賠償損失，法官因而宣告緩刑2年。
丁姓上兵服務於海軍海鋒大隊，駐地在新北市三芝，部隊配有地對海雄風二型、雄風三型反艦飛彈。丁分別在2月14日下午5點，在營區寢室內，竊取同袍放置內務櫃的長褲、長袖衣服、背心，1周後，竊取另一名同仁放置在桌上皮夾內的現金1000元，以及內務櫃內的現金1000元。
事發後新北市憲兵隊介入調查，檢察官依陸海空軍刑法中現役軍人在營區內竊盜罪起訴，法官審理階段，丁與2名同袍達和解，並歸還物品、現金。
法官考量，丁為圖小利，下手行竊，造成他人財產損失，儘管丁在案發後3月退伍，但犯案是在服役期間，仍依陸海空軍刑法處罰，考量丁犯案後已有悔改之意，當知有所警惕並無再犯之虞，宣告緩刑2年。
(中時 )
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