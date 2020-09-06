大陸5G網路發展不斷加快，全大陸已建成的5G基地站超過48萬個，5G的終端連接數不斷增長。目前5G網上終端連接數已經超過了一億，並讓5G應用不斷豐富，覆蓋工業、醫療、媒體、交通等多個領域。

大陸工信部信息通信發展司司長聞庫5日在2020年服貿會5G新興服務貿易發展論壇上，透露大陸5G建設的上述最新進展。他表示5G作為新一代移動通信技術的主要發展方向，與雲端計算、大數據、人工智慧等新興技術交織並進、融合創新，不斷催生出新模式、新業態、新產業，有力支撐了經濟社會數位化、網路化、智慧化的轉型發展。

另據一財網引述中國移動副總經理趙大春說，5G不僅是一張網，更是新技術革命的加速器。目前為止中國移動已經建設5G基地站30萬個，商用城市超過340個。

觀察2020年全球5G商用發展初具規模，據不完全統計，截至7月底，全球已有46個國家地區、99家營運企業表示展開提供5G業務，包含美國、南韓、歐洲、日本等主要國家和地區也都積極加快5G的建設與融合應用。

(旺報 )