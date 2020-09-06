國民黨革實院院長羅智強昨將他YT頻道《戰神94強》所有的支持者捐贈以及YouTube廣告分潤，全捐給國民黨台北市黨部，當成國民黨打台北市選戰的糧草，全部約30萬元。此舉也被認為是為台北市長選舉布局。羅智強則強調，不管國民黨是提名他還是藍委蔣萬安，只要國民黨能贏就好。資深媒體人韋安則認為，想選市長或總統，除了民調外，也要看募款（捐款）貢獻度，否則平時不顧國民黨死活，選時又要用它的招牌，太不應該了。

羅智強將頻道捐贈收入約30萬，捐給國民黨台北市黨部！羅智強表示，誰最後會代表國民黨參選台北市長，目前仍是未定之天，黨內還會有初選機制，但是理念勝利比個人勝利重要，不管誰選，重要的是國民黨贏得台北市長選舉。被視為台北市長熱門人選的立委蔣萬安，今出席國民黨第20屆第4次全代會時，未鬆口參選，僅表示現階段仍以立院為重，接下來將處理食安、修憲、勞保年金改革，回應民眾期待。

針對羅智強將30萬捐給台北市黨部一事，韋安則在臉書表示，這筆錢可能羅智強會用到，但他初選過不了的話，蔣萬安甚至韓國瑜都可能用到。

韋安說2016年吳敦義開始當黨主席，四處調寸頭維持黨務運作，其他藍營大咖都躲遠遠的。結果這些人看2018國民黨聲勢起來了，都跳出來選總統，對吳實在不公平。他認為，以後若想選市長或總統，除了民調外，也要看募款（捐款）貢獻度，否則平時不顧國民黨死活，選時又要用它的招牌，太不應該了。

震撼彈！蔣萬安將參選下屆台北市長？蔣：一直與市黨部保持溝通

(中時新聞網)