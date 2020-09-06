曾以《台北歌手》入圍金鐘最佳男配角的男星陳家逵，是戲劇圈熟面孔，演出過《HIStory3-圈套》、《誰是被害者》、《俗女養成記》等膾炙人口的好劇，而他不但演技精湛，還是個「學霸」，他近日上節目分享面試英國表演名校中央聖馬丁藝術學院的經過，一招「拔毛」讓他脫穎而出，獲面試官青睞。

陳家逵近日作客《命運好好玩》節目，被發覺其實是學霸，曾經留學英國名校學表演，他回憶當年，是當兵的時候被女友兵變，因為跟舊愛賭氣，所以退伍後毅然決定出國留學，就到了英國。

他到英國念書後，某天看了愛丁堡藝術節的戲，對於裡面演員的表現非常驚豔，於是喜歡表演的他，鼓起勇氣決心報考那些演員們所讀的學校，那就是中央聖馬丁藝術學院，他報考了鏡頭表演碩士班，而不愧是頂尖名校，面試當天，陳家逵直接被大陣仗的應試者嚇到。

面對意想不到的激烈競爭情況，輪到陳家逵上場考試時，他決定豁出去，突發奇想在表演過程中，將手伸進了褲襠裡，拔出一撮陰毛當作花瓣一樣數算：「他恨我，他不恨我，他恨我，他不恨我！」，最後用力一吹，帶著驚喜、戲劇張力和濃烈感情的小品，讓他贏得面試官青睞，贏得了錄取機會，也成了他留學時期最深刻的記憶。

(中時新聞網)