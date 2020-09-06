含萊克多巴胺美豬明年元旦將開放進口，地方政府恐將面臨稽查經費、人力不足問題，新北市長侯友宜今（6）日上午至新埔國小視察校舍整建進度時，媒體詢問新北市府如何因應？侯友宜表示，地方面對美豬進口做好嚴格把關，的確非常不易，既有的人力、物力確實是不足，他最擔憂的是，基層的小攤、小加工廠是不是能確實標示產地來源，這點令人疑慮。

侯友宜說，像賣肉圓、貢丸、香腸的小攤販，自己在家加工，煮一煮賣給消費者，新北市的這些攤販這麼多，你再嚴格把關，難免有疏忽的地方，有辦法確實追溯從何而來嗎？確實很困難，我們只能把損害控管到最低，沒有辦法百分之百萬無一失。

侯友宜進一步指出，因為美豬的價格很便宜，第一線自己再加工製造的攤商，難免還是會以低價賣給消費者，這種最基層的攤販和小吃店，賣給我們最底層辛苦工作的市民，基層的朋友最容易吃到價格低廉的美豬，因為整個品質的把關確實很困難，不過再困難，我們都要接受挑戰，全力以赴，把損害控管到最低，這才是應有的態度。

(中時 )