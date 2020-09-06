全球新冠疫情未見趨緩，邊境持續嚴管，下月中秋、國慶連假接續登場。由於8月起，台虎、星宇、華航及長榮接續祭出載旅客升空一圈「偽出國」體驗行程，不少航空迷買單。長榮航空證實，將於中秋四天連假，每天推出1班賞月專機，採用波音787-10載客，另也同步規劃高雄中秋賞月專機。

長榮航空類出國班機廣受好評，繼上次父親節推出Hello Kitty夢想機後，長榮航空證實，將於中秋連假10月1日至10月4日連續推出4班賞月專機，每天飛航一班，並特別選定深受航空迷青睞的波音787-10飛航桃園-桃園航班，之後也規劃在各大節慶陸續推出主題類出國航班。

另外，為回應高雄民眾的期待，長榮航空表示，目前也在同步規劃高雄的中秋賞月專機，相關細節將會依照中央流行疫情指揮中心及政府相關單位規範辦理。

波音787飛機客艙的特色，是以「電子窗戶」取代傳統客機的遮陽板遮光，電子窗戶的秘密在於「氧化鎢」電致變色玻璃，只要接上電極後，透過改變不同電壓，即可控制玻璃的透明度。由於長榮航空的波音787-10是在2019年6月引進，機齡年輕，內裝新穎，相信將會吸引不少航空迷前來搭乘。

(中時 )